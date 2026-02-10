Del gobernador para el presidente: Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de la provincia

En el marco del acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este sábado el decreto que declara Huésped de Honor de la provincia al presidente de la Nación, Javier Milei. La medida se formalizó durante la ceremonia oficial realizada en la ciudad de San Lorenzo, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El Decreto N.º 0138/2026 fue rubricado por Pullaro en una jornada que conmemoró la gesta ocurrida el 3 de febrero de 1813, considerada un hito fundacional de la historia militar argentina. Hacía 25 años que un presidente no participaba de esta conmemoración en la ciudad vecina; el último había sido Fernando De la Rúa.

El acto fue encabezado por el gobernador santafesino, el presidente Milei y el intendente local, Leonardo Raimundo, y contó con la participación de integrantes de los gabinetes nacional, provincial y municipal.

Fuente: La Capital