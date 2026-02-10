Gastronomía, buen vino y ambientación romántica: Estancia Damfield organiza una cena especial por el día de los enamorados

El próximo sábado 14 de febrero a las 21 horas, Estancia Damfield organiza una Cena Especial por el Día de los Enamorados en El Casco, una propuesta pensada para celebrar el amor en un entorno único.

Bajo el lema “Si vas a enamorar, que sea con una cena en El Casco”, la noche invita a disfrutar de una experiencia completa que combina gastronomía, buen vino y una ambientación especialmente diseñada para San Valentín, convirtiéndose en la excusa perfecta para brindar y compartir.

La propuesta incluye un menú especial de 3 pasos, tarjeta todo incluido, ambientación romántica y un kinder abierto con profesora, para que las familias puedan disfrutar de la velada sin preocupaciones.

El valor de la cena es de $45.000, con descuentos especiales por reserva anticipada.

Los cupos son limitados y las reservas se realizan exclusivamente por WhatsApp al 341 761 0000.

Una noche distinta, pensada para celebrar el amor, los encuentros y los buenos momentos, en el corazón de Estancia Damfield.