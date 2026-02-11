Pincha talentos: Estudiantes de La Plata llega a Roldán y hará una prueba de jugadores en Sportsman

El próximo miércoles 18 de febrero por la tarde, Sportsman recibirá la visita de Estudiantes de La Plata. Los cazadores de talentos del club pincharrata harán una prueba de jugadores en el predio que el club tiene en el barrio Tierra de Sueños 1. La jornada comenzará a las 17:30 horas.

La visoria, que estará abierta a chicos que no juegan con la camiseta de la Cebra, abarcará las categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Los jugadores deberán presentarse con certificado de aptitud física e hidratación propia. Aquellos que pertenezcan a las inferiores de Sportsman no necesitan inscripción previa.

“Es un orgullo muy grande que un club como Estudiantes, con toda su historia, sus títulos nacionales e internacionales y su trayectoria, nos visite con su área de captación liderada por Hernán Llano”, contó Martín Arcodia, coordinador de juveniles del club, a El Roldanense.

Arcodia también puso énfasis en la necesidad de no presionar a los chicos. “Nuestro club está en pleno crecimiento y desarrollo, y la idea es que esta sea una experiencia positiva para que ellos se sientan bien y disfruten”, señaló. “El camino del futbolista es muy largo y a veces el entorno se confunde en no respetar el proceso y las dificultades que conlleva”, explicó.

Para mayores detalles, los interesados pueden comunicarse con el coordinador al 3416143073. En los próximos días, el club dará a conocer el organigrama de horarios por categoría para la prueba. “Estoy muy contento, es algo que se venía hablando desde que estoy en el club y finalmente se puede dar. Gracias a Dios, el último campeón del fútbol argentino visita Sportsman”, celebró el coordinador.