Ya están las preseleccionadas para la primera edición de Ellas Lideran: una roldanense en el top 10

La roldanense y ex candidata a intendente y concejal Vanina Procopio fue preseleccionada para “Ellas Lideran Santa Fe”, una iniciativa que reconoce a mujeres que generan impacto real en sus comunidades desde el compromiso social, el liderazgo y la transformación.

Su trayectoria y el trabajo que viene desarrollando la convierten en una referente destacada, y por eso fue elegida entre más de 900 postulaciones de toda la provincia.

Procopio es una empresaria del sector turístico con 35 años de trayectoria en la industria. Nacida y formada en el mundo del turismo, continúa un legado familiar: su padre fue pionero del sector y fundador de una de las primeras empresas de turismo, lo que marcó desde temprana edad su vocación y comprensión integral del negocio.

Con 53 años, Vanina combina la experiencia adquirida a lo largo de décadas con una mirada actual del mercado. A los 29 años fundó su propia empresa de turismo, consolidándola con identidad, profesionalismo y una fuerte orientación a la experiencia del cliente. Desde entonces, ha liderado de manera ininterrumpida la gestión operativa, comercial y estratégica del negocio.

A lo largo de su carrera ha coordinado equipos de trabajo, desarrollado productos turísticos a medida y acompañado a miles de pasajeros en viajes nacionales e internacionales. Su liderazgo se caracteriza por la toma de decisiones clara, la construcción de vínculos sólidos con proveedores y clientes, y la capacidad de sostener y hacer crecer la empresa incluso en contextos de alta complejidad para el sector.

Referente femenina en la industria turística, Vanina Procopio representa la continuidad y evolución de una tradición empresarial, demostrando que la experiencia, la pasión por el turismo y el liderazgo femenino pueden convivir con innovación, solidez y visión de futuro.

Para votarla podés hacer click acá