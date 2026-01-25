Ellas lideran: abren la primera convocatoria para postular a mujeres que dejan huella y transforman la provincia

“Ellas Lideran 2026” abre la convocatoria para postular a mujeres santafesinas que transforman la provincia. Una iniciativa que busca reconocer a mujeres líderes que dejan una huella e impulsan cambios reales.

“Ellas Lideran” es un reconocimiento de alcance provincial que distingue a 50 mujeres líderes de toda la provincia Santa Fe por su compromiso, impacto y trayectoria en diversos ámbitos del desarrollo social, productivo y comunitario.

La iniciativa se construye bajo criterios de transparencia, representatividad y diversidad, con el objetivo de visibilizar el talento y la fuerza transformadora de mujeres que impulsan cambios reales en todo el territorio santafesino.

El reconocimiento surge del trabajo conjunto de Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo, junto a Fundación Pensar Santa Fe, y busca poner en valor historias que inspiran, muchas veces desarrolladas de manera silenciosa pero con un profundo impacto en sus comunidades.

Las creadoras de este reconocimiento destacaron la iniciativa. “Santa Fe tiene mujeres extraordinarias que lideran en silencio, impulsan cambios reales y mejoran la vida de miles de personas. Este reconocimiento es para ellas, y también para quienes trabajan en comunidad para construir una provincia más justa, innovadora y con más oportunidades”.

Postulación abierta

La convocatoria para postular candidatas estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y se realiza a través de un formulario online.

Cualquier persona de la provincia de Santa Fe podrá postular a otra mujer -o autopostularse- siempre que sea nacida o residente en la provincia.

Las postulaciones podrán ser realizadas por personas, instituciones, organizaciones, cámaras empresarias u otros colectivos, a través de un formulario online disponible en las redes sociales @ellaslideransantafe o a través de Fundación Pensar Santa Fe (@fpsantafe).

Cada candidata deberá ser inscripta en una de las 11 categorías del reconocimiento:

Educación y Formación

Salud y Bienestar

Innovación, Ciencia y Tecnología

Producción, Industria y Trabajo

Economía Social y Cooperativismo

Cultura y Comunicación

Deporte y Vida Saludable

Comunidad y Territorio

Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

Agroindustria y Ruralidad

Liderazgo Empresarial y Corporativo

https://forms.gle/77VfGqDcVob6nmuaAProceso de selección transparente y participativo

Una vez finalizado el proceso de postulación, comenzará la preselección de 100 mujeres líderes que realizaron aportes a su comunidad.

Luego de este proceso, se llevarán a cabo dos instancias más de selección para que finalmente 50 mujeres reciban este reconocimiento. El proceso final de selección contará con dos instancias principales, una selección realizada por un jurado integrado por 11 especialistas de distintos sectores, y una votación pública virtual, donde la ciudadanía podrá elegir candidatas destacadas a través de las redes sociales.

Esta etapa de selección se realizará desde el 2 de febrero hasta el 28 de febrero. Las mujeres preseleccionadas serán notificadas de manera individual y personalizada y deberán asistir a la entrega de la distinción que se realizará en el mes de marzo en la ciudad de Rosario

Evento de reconocimiento

La ceremonia de entrega se realizará el 9 de marzo, en el marco del mes de la Mujer, en el Salón Metropolitano de Rosario.

El evento contará con la participación de autoridades, referentes sociales, instituciones educativas, empresarias, deportistas, científicas y organizaciones de la sociedad civil.

Contacto y más información:

Instagram: @ellaslideransantafe

Fundación Pensar Santa Fe: @fpsantafe