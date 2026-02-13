Vuelve Buqué Sunset: el atardecer más esperado del verano regresa a Estancia Damfield
El evento se consolida como uno de los encuentros más convocantes del verano. Fusiona música, gastronomía y el mejor sunset en un entorno unico. Cómo comprar las entradas.
El evento que tiene al atardecer como protagonista vuelve con una edición 2026 renovada. Buqué Sunset se realizará el viernes 27 de febrero, desde las 19 h, en el predio de Estancia Damfield, Funes, consolidándose como uno de los encuentros sociales más convocantes del verano en la región.
Organizado por Muelle, Marea Baja y Estancia Damfield, el evento propone una
experiencia que combina música, gastronomía y el mejor sunset, en un entorno natural único, ideal para disfrutar con amigos.
El line up sorprenderá con un amplio recorrido musical: electrónica y house, clásicos del rock para bailar y cantar junto a Piano Bar, y el mejor cachengue de la mano de Joaco Serruya, DJ residente de Augusta, garantizando una pista activa hasta el cierre.
La propuesta se extenderá hasta las 2 de la mañana, con diferentes atractivos, invitando al público a vivir una noche donde el atardecer, la música y la energía se fusionan en una experiencia inolvidable.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera
online.
Más info: https://app.wqrldpass.com/evento/YTZMRU83RU82cGZFUGNsUWpIMnJxdz09