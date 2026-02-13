Movida regional: la juntada de Therians se volvió algo masivo y se suman Roldán, San Lorenzo, Casilda y Carcarañá
En algunas ciudades está anunciada para este viernes y en otras para el sábado, siempre en espacios públicos.
En las últimas semanas, la movida therian tomó protagonismo en la región. Lo que comenzó como un grupo reducido de entusiastas hoy se expande y suma seguidores y actividades en distintas localidades. Con flyers que circularon en redes sociales, convocan a juntadas en espacios públicos en San Lorenzo, Casilda, Carcaraná y Roldán.
¿Qué son los Therians? Se trata de personas que se identifican integralmente como animales (lobos, gatos, zorros, etc.) atrapados en un cuerpo humano. Suelen usar máscaras, colas y realizar movimientos en cuatro patas (quadrobics) para conectar con su lado animal.
Eb algunos casos con recitales, en otros con propuestas artísticas, y también con clases de aullidos o saltos, las juntadas están plagas también de polémica ya que la movida therian suma detractores de a miles.