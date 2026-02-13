Movida regional: la juntada de Therians se volvió algo masivo y se suman Roldán, San Lorenzo, Casilda y Carcarañá

En las últimas semanas, la movida therian tomó protagonismo en la región. Lo que comenzó como un grupo reducido de entusiastas hoy se expande y suma seguidores y actividades en distintas localidades. Con flyers que circularon en redes sociales, convocan a juntadas en espacios públicos en San Lorenzo, Casilda, Carcaraná y Roldán.

¿Qué son los Therians? Se trata de personas que se identifican integralmente como animales (lobos, gatos, zorros, etc.) atrapados en un cuerpo humano. Suelen usar máscaras, colas y realizar movimientos en cuatro patas (quadrobics) para conectar con su lado animal.

Eb algunos casos con recitales, en otros con propuestas artísticas, y también con clases de aullidos o saltos, las juntadas están plagas también de polémica ya que la movida therian suma detractores de a miles.