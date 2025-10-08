De Roldán al espacio: es aficionado a la astrotografía y una agencia europea elogió sus imágenes

Desde que vio por primera vez las imágenes de profesionales en astrofotografía, el joven roldanense Agustín Monteodorisio quedó obnubilado. Se transformó en un aficionado en la materia y comenzó a replicar esas imágenes desde su hogar en barrio El Chaequito. A sus 18 años, tiene claro que se trata de algo más que un hobby.

«Saco fotos del cielo, de planetas, de objetos del cielo profundo como galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas. También del sol con filtros especializados y de la luna», contó a El Roldanense. Actualmente cursa la secundaria en la escuela Técnica 643 y, cuando egrese, se mudará a Córdoba para estudiar astronomía en la universidad.

En su hogar tiene dos telescopios con los que puede ver más allá. «Uno lo uso para imágenes planetarias, lunares y solares. Y el más grande para objetos de cielo profundo», describió entusiasmado.

Tamaña pasión hizo que se animara a enviar sus imágenes a la Agencia Espacial Europea. No solo le respondieron, sino que también elogiaron sus fotografías. «Cuando lo vi salté de la emoción, fue un honor. Me dijeron que utilice un hashtag para tener la oportunidad de colaborar con ellos», señaló. Y mientras sigue descubriendo cosas en la infinidad del cielo, su cámara y el telescopio no descansan.