El Concejo de Roldán rechazó el pedido para desarrollar un nuevo barrio privado

En la sesión de este martes, el Honorable Concejo Municipal de Roldán resolvió rechazar por unanimidad el pedido de autorización presentado por un grupo privado para avanzar en el desarrollo de un nuevo barrio privado en la ciudad.

El proyecto pretendía emplazarse en la zona A8 – Área Rural, según el Plan Estratégico Urbano y Territorial de la ciudad (Ordenanza N° 1097/20 y sus modificatorias), lo que no se corresponde con los usos permitidos para ese sector del ejido urbano.

Entre los motivos por los cuales resolvieron rechazar el pedido, se cuenta el antecedente de que en 2024 el mismo emprendimiento había lanzado una preventa de lotes, pese a no contar con aprobación municipal ni habilitación alguna, situación que motivó al Concejo a emitir el Decreto N° 08/24 y la Declaración N° 04/24, advirtiendo a la ciudadanía sobre la publicidad inmobiliaria engañosa, conforme lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 4109/2016.

De esta manera, el Concejo de Roldán ratificó su compromiso con el cumplimiento de la normativa urbanística vigente y la protección del interés público, garantizando que todo nuevo desarrollo en la ciudad se ajuste a las condiciones legales y ambientales establecidas.