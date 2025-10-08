La ovalada sigue girando: Roldán Rugby organiza el primer torneo juvenil de la ciudad con equipos de la región

El próximo sábado 25 de octubre, el club Roldán Rugby será sede del torneo juvenil categoría M17 “Gerardo Milano”. Es el primer certamen de este tipo que se organiza en la ciudad y, junto al anfitrión, participarán otros cinco equipos de la región: Talleres Arroyo Seco, Villa Rugby Club, Club Atlético Carcarañá, Casilda y Villa Constitución Rugby. El campeonato reunirá a más de 90 jugadores en una jornada signada por la ovalada y repleta de camaradería entre pares.

Habrá dos zonas y se disputarán partidos durante todo el día, hasta llegar a la definición de los campeones. Luego, llegará la entrega de trofeos a los ganadores de Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce para celebrar el esfuerzo y la pasión de los participantes. No solo eso, el torneo también tendrá tercer tiempo para todos los equipos, buffet variado con opciones para jugadores, familias y público, y animación con música para tener un marco festivo.

Además, la organización garantiza servicios de apoyo para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. “La copa Roldán Rugby busca no solo fomentar la competencia sana, sino también fortalecer los lazos entre clubes, jugadores y familias en un ambiente de integración y desarrollo deportivo”, expresaron los dirigentes del club en la previa de la jornada. “Esperamos contar con su presencia para hacer de este evento una verdadera fiesta del rugby juvenil”, agregaron.