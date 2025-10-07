La FIFA hizo pública la investigación oficial que motivó la sanción al roldanense Imanol Machuca

A tres semanas de la sanción impuesta a Imanol Machuca y otros futbolistas, la FIFA publicó en su sitio oficial la investigación que realizó. En la misma, difundió las verdaderas nacionalidades de los familiares de futbolistas que en un principio habían sido presentado como malayos.

La documentación que difundió el máximo ente del fútbol establece que la abuela de Imanol no nació en Penang, Malasia, tal como figuraba en la partida de nacimiento expuesta para justificar su citación a la selección, sino que tiene el mismo origen que el jugador local y nació en Roldán.

Hasta el momento, la sanción de un año se mantiene firme. En las últimas horas se supo que los dirigentes del país asiático se reunieron con los jugadores para presentar una apelación. Y si esta no tiene efecto positivo, la próxima instancia sería acudir al TAS, el máximo tribunal deportivo del mundo.