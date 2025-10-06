De Roldán a la regata más grande del mundo: Berenice Nale se embarca en la aventura

La roldanense Berenice Nale se subirá el próximo 8 de octubre a un barco de 55 pies junto con otras 12 personas para participar en Trieste, Italia de la 57 edición de la regata Barcolana, considerada como la más grande del mundo con casi 2300 embarcaciones en el punto de largada.

Las 13 personas que conforman la tripulación son argentinas. Junto con Berenice también participa la funense Paz Delgado con quien corren en Buenos Aires todo tipo de regatas. También se unen al grupo Verónica Baiocchi y Laura Moloeznik, junto a deportistas de Mar del Plata, Buenos Aires y Mendoza.

“El martes próximo ya estamos viajando para hacer las pruebas con el barco”, contó Berenice en diálogo con El Roldanense e hizo un breve repaso por su carrera: “Tengo 49 años y navego desde los 14”, rememoró al tiempo que comentó que todos en su familia son aficionados a la navegación, incluso uno de sus hijos corre en Europa de manera profesional.

Este año Berenice corrió en España la Copa del Rey y todos los años participa del circuito Rolex a Punta del Este, el cual es organizado por el Yacht Club Argentino. Además, también este año con un barco del Club de Velas se coronaron campeones argentinos en Buenos Aires.