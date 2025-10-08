Buscan desesperadamente a un joven roldanense que no regresa a su casa desde hace 10 días

Un joven roldanense desapareció hace 10 días de su casa. Su madre está desesperada y se encuentra en la búsqueda del joven de todas las maneras.

Jonatan Pérez de 23 años, salió de Roldán el pasado viernes 26 de septiembre dirigiéndose a la casa de la mamá de su hijo en Rosario y nunca se supo nada.

”Estamos muy preocupados porque no aparece mi hijo, queremos saber si él se encuentra bien” señaló Liliana,madre del joven en diálogo con El Roldanense.

El joven de 23 años junto a su mama viven en el barrio Plan Federal. Si alguien sabe algo se debe comunicar al : 3417 54-0929