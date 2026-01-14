Obras en marcha: ¿Qué están construyendo en el ingreso a Tierra de Sueños 3?

Lo que hasta poco tiempo iba a ser Las Palmas de Roldán (un mega complejo comercial a cielo abierto) finalmente se convirtió en Palmares Pádel Club, un mega complejo de pádel que ya están levantando sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba en el ingreso a Tierra de Sueños 3, en Roldán.

Según contaron desde Atila Pádel, el lugar tendrá las canchas de primer nivel fabricadas por ellos y cuenta también con la ingeniería de la firma Clinker para la realización de las plateas y la estructura para que las cuatro canchas que va a contener el complejo queden diez puntos desde la base.

En estos momentos se encuentran en plena construcción de la platea de la segunda cancha.

Si bien no hay fecha de inauguración a la vista, se trata del tercer emprendimiento que tiene al pádel como epicentro que abrirá en la ciudad en pocos meses, convirtiendo a Roldán en un foco para los amantes del deporte que no para de crecer.