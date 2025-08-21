El roldanense Francisco Giorgis brilló en los Panamericanos Juniors y se trajo el oro en esquí acuático

El deporte roldanense volvió a ser noticia internacional de la mano de Francisco Giorgis, quien se consagró campeón en la prueba de salto de esquí acuático en los Juegos Panamericanos Juniors 2025 que se disputa en Asunción, Paraguay..

Francisco Giorgis con una marca de 54,6 metros, conseguida en su tercer intento, logró imponerse en la prueba de salto de esquí acuático en una final apasionante y de esa manera se subió a lo más alto del podio, y se trajo la medalla de oro, sumando así una nueva medalla dorada para la delegación argentina.

El podio lo completaron en el segundo lugar el estadounidense Jake Abelson con una marca de 53,6 metros y la de bronce se la llevó el canadiense Jacob Chambers con un salto de 52,2 metros.

La delegación de nuestro pais hasta el momento cosecha un total de 64 medallas, de las cuales 19 son de oro, 28 de plata y las restante 17 son de bronce.