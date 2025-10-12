Como pez en el agua: el roldanense Fran Giorgis llegó a la cima del mundo en la categoría Sub 17

A sus 17 años, el deportista roldanense Francisco Giorgis continúa haciendo historia y logró posicionarse en lo más alto del mundo. Es el actual N°1 del planeta en Overall Sub 17, por encima de dos pares norteamericanos, dos británicos, dos ucranianos, un griego, un francés y un italiano que completan el Top 10.

Fran es el menor de tres hermanos esquiadores que se mueven como peces en su hábitat. Fran creció sobre boyas y lanchas y, tal como expresó la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard (FADEW), logró llegar a la cima por “su pasión, constancia y amor por el agua”.

Hasta los días que corren, el 2025 fue inmejorable para el esquiador local. Ganó la medalla de oro en Salto en los Panamericanos de Asunción, Paraguay, lo que le permitió clasificar directamente a los Juegos de mayores de 2027. También obtuvo la presea dorada en tres categorías durante el campeonato latinoamericano Sub 17.

Por si fuera poco, logró dos medallas de plata en los Juniors Masters de Estados Unidos y dos de bronce, una en el Moomba Masters de Australia y otra en el Latinoamericano Open de Paraguay. “Fue un año inolvidable para Fran, ejemplo de esfuerzo y perseverancia”, posteó la Federación.