Diploma y nuevos desafíos: el Torito Herrera fue reconocido por la Provincia y busca sponsors para financiar su carrera

El roldanense Juan Manuel Herrera continúa cosechando logros y renueva sus desafíos. Fue distinguido por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia por su desempeño y espíritu deportivo, junto a otros deportistas santafesinos de alto rendimiento. Diploma en mano, este fin de semana partirá a Córdoba para disputar un certamen nacional y pronto volverá a concentrar junto al seleccionado argentino, en vísperas al repechaje para el Mundial de quad rugby.

“Voy a representar al equipo de Venado Tuerto en un campeonato del que participan todos los equipos del país. El nuestro arrancó hace poquito a jugar, sabemos que es difícil aunque tenemos buenas expectativas”, describió el Torito en diálogo con El Roldanense. El fin de semana del 25/10 jugará la tercera fecha de la liga, con partidos ante Caranchos y Buitres, ambos de Buenos Aires, y a fin de mes llegará el momento de volver a ponerse la camiseta albiceleste.

Juan Manuel destacó su felicidad porque la secretaria de Cultura local, Mariel Reijember, lo acompañó al momento de la distinción, y agradeció al área de Medio Ambiente donde trabaja por permitirle viajar para jugar. “La Municipalidad siempre me dio una mano muy grande, son los únicos que me ayudan. Es importantísimo para mí que me puedan seguir apoyando, lo necesito más que nunca”, destacó, aunque también señaló que busca nuevos sponsors.

“Quiero seguir entrenando de cara al repechaje de la Copa del Mundo, que se jugará a fin de este año o a principios de 2026, y todo lo que se viene. No me canso para nada”, describió envalentonado. “Sería buenísimo tener algún sponsor más. He mandado mails, pero nunca tuve respuestas”, aseguró. Para colaborar con el Torito y ayudarlo a financiar la continuidad de su carrera deportiva, los interesados pueden hacerlo escribiendo al mail moreteamo2019@hotmail o al 3416459165.