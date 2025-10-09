La familia del joven roldanense desaparecido sigue sin novedades ‘‘Vamos a pegar carteles en hospitales’’

Jonatan Pérez, de 23 años salió de Roldán el pasado viernes 26 de septiembre dirigiéndose a la casa de la mamá de su hijo en Rosario y nunca se supo más nada de él. Su madre esta desesperada, ya hizo la denuncia policial y tiene en mente salir a pegar carteles en todos los hospitales.

‘‘Seguimos con mucha angustia, los días pasan y no sabemos nada de Jonatan, ayer (por este miércoles) cerca del mediodía realicé la denuncia en la comisaria de Roldán y estamos a la espera de que aparezcan novedades’’, señaló Liliana en diálogo con este medio.

‘‘Iré a pegar carteles a Rosario en los hospitales y todos los lugares que se pueda, la verdad estamos muy preocupados por su incomunicación y queremos saber cómo esta de salud’’, describió.

El joven de 23 años junto a su mama viven en el barrio Plan Federal. Si alguien sabe algo se debe comunicar al celular: 3417 54-0929