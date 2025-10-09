Con tres roldanenses en la lista, jóvenes con trayectoria buscan cambiar el Colegio de Corredores

Visión Profesional Lista 3 presentó su lista para las próximas elecciones del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario Segunda Circunscripción. Un equipo que busca impulsar y representar la profesión de los corredores inmobiliarios en la provincia de Santa Fe, destacándose la necesidad de adaptación a los cambios constantes de la profesión.

La Lista 3 lleva a Diego Ferreyra como candidato a presidente, la roldanense María Belén Rivero como vicepresidenta y César Fernández Cívico como secretario. También integran la nómina los locales Sofía Cicchitti y David Flores (SI Inmobiliaria).

“Los tiempos cambian, la profesión también. Este es el equipo que asume la responsabilidad de representarnos, con el respaldo de muchos colegas que, desde distintos lugares, también suman su compromiso y apoyo”, dijo el candidato a presidente de COCIR de cara a las elecciones del próximo 16 de octubre.

“Tenemos una plataforma muy amplia, con distintas propuestas. La digitalización y la ética profesional son claves para el desarrollo de nuestra profesión, vamos a crear nuevas herramientas de gestión. Además, vamos a impulsar especializaciones, vamos a crear Institutos específicos para cada área y más recursos en Fiscalización. También tendremos Delegaciones con presupuestos asignados y tomar de decisiones propias. Junto a una escuela de formación de nuevos dirigentes, entre otras medidas. Somos una lista distinta que compite contra los mismos de siempre”, detalló Ferreyra.

Por su parte, María Belén Rivero opinó que construir el presente y el futuro de nuestro Colegio es una tarea colectiva. Al mismo tiempo, agregó: “El objetivo es liderar y representar al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario y la región, asumiendo la responsabilidad de la evolución y mejora de la profesión. Somos una opción para los colegas que desean un cambio y una evolución en la actividad”.

En tanto que Sofía Cichitti y David Flores, ambos de amplia trayectoria en Funes y Roldán, integrantes de la comisión revisora de cuentas, aportaron: “Está es una profesión que innova, se especializa y lidera. Queremos un Colegio abierto, digital y conectado, donde debatir y transformar sea la norma, no la excepción. No venimos a cambiar nombres, venimos a cambiar la forma de hacer las cosas. Un Colegio presente, moderno y para todos”.

Alejandro Bassini, quien estará al frente del Tribunal de Ética, afirmó que el espacio se presenta como la renovación de Colegio y argumentó : «Competimos contra dos listas que siempre lideraron la Institución. Son tiempos de cambios. Nuestro espacio acompañó siempre, al mismo tiempo nos formamos para cuando nos tocara liderar. Creemos que llegó el momento. Queremos trabajar desde la construcción».

Para conocer sus propuestas visitá www.visionprofesional.com.ar