Sin piedad: un hombre de 84 años sufrió una violenta entradera en Funes

Un hombre de 84 años sufrió una violenta entradera en la noche de este miércoles en su casa de Alberdi al 2000, en Funes. Fue sorprendido por ladrones que entraron en la propiedad tras violentar una puerta trasera y se alzaron con 2 millones de pesos y más de mil dólares.

La víctima dormía en su habitación, cuando dos delincuentes entraron, lo golpearon y posteriormente lo ataron con un cable. El hecho fue denunciado ante el personal de la comisaría 23ª de Funes, desde donde se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación.

Fuente: Rosario3