Por obras en la rotonda de autopista: cierran temporalmente la salida de Funes hacia Roldán
Según anunciaron desde el municipio vecino, la interrupción del tránsito será total en ese tramo entre las 7.30hs y las 18hs de este miércoles.
La Municipalidad de Funes informa que este miércoles 8 de octubre continuarán los trabajos de pavimentación sobre la rotonda Galindo.
Por tal motivo, permanecerá cerrada de 7:30 a 18hs la salida del tramo este a oeste, correspondiente a la salida hacia Roldán.
Se trata de un cierre temporal sujeto a las condiciones climáticas, en el marco del plan de mejoras viales que se está desarrollando en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Se solicita a las y los conductores circular con precaución por la zona.