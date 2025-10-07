Por obras en la rotonda de autopista: cierran temporalmente la salida de Funes hacia Roldán

La Municipalidad de Funes informa que este miércoles 8 de octubre continuarán los trabajos de pavimentación sobre la rotonda Galindo.

Por tal motivo, permanecerá cerrada de 7:30 a 18hs la salida del tramo este a oeste, correspondiente a la salida hacia Roldán.

Se trata de un cierre temporal sujeto a las condiciones climáticas, en el marco del plan de mejoras viales que se está desarrollando en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Se solicita a las y los conductores circular con precaución por la zona.