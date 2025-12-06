Más de 150 roldanenses se capacitaron en oficios en los cursos de formación laboral

La Municipalidad de Roldán, a través del Centro de Formación Laboral, realizó el acto de entrega de diplomas de los cursos y talleres desarrollados durante el año, en una jornada colmada de emoción y participación comunitaria.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Capacitación y Trabajo Decente de la provincia de Santa Fe, Gabriela Estrella; el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, Diego Gettig; y la secretaria de Desarrollo Social, Carina Escobar.

En total, se entregaron 155 diplomas correspondientes a los cursos de Soldador, Electricidad, Informática Nivel Inicial, Cuidados de Niños/as y Adolescentes, Cuidado de Adultos Mayores, Encargado de Jardinería y Huerta Domiciliaria, Canva y Panificación. También recibieron su certificación los participantes de los talleres para emprendedores realizados a lo largo del 2025.

El encuentro ofreció un espacio ameno de intercambio entre alumnos, docentes y familiares. Las autoridades presentes felicitaron a los nuevos egresados y destacaron que la formación laboral constituye un pilar fundamental para ampliar oportunidades, transformar realidades y fortalecer el tejido social. En ese sentido, Diego Gettig, remarcó que “capacitar es generar presente y construir futuro”.

El acto destacó el esfuerzo de cada estudiante y reafirmó el compromiso del Centro de Formación Laboral con la capacitación continua y la generación de nuevas oportunidades para la comunidad.