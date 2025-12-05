Comenzó el juicio por el brutal asesinato al gendarme Elorrieta: ‘‘Quiero justicia’’

En la tarde de este viernes, en el Centro de Justicia de Penal de Rosario, comenzó el juicio por el brutal asesinato al gendarme Gustavo Elorrieta.

Sthela, hermana de Gustavo, viajó desde Corrientes hasta Rosario para brindar testimonio en el juicio oral de la Fiscalia Regional 2 que comenzó este viernes. En diálogo en exclusiva con El Roldanense y remarcó: ‘‘Esperé mucho tiempo este momento y lo único que pido es que se haga justicia y que los imputados reciban la máxima pena’’.

Además resaltó: ‘‘A mi hermano lo recuerdo con mucho cariño y lo extraño cada momento. Es algo impensado que haya pasado todo esto’’.

El tribunal está integrado por los Jueces de Primera Instancia Natalia Benvenuto, Maria de los Ángeles Granato y Hebe Marcogliese.

La Fiscal Carla Ranciari atribuye a Mercedes E.F., (50) Mario F. (29) y A.G. (21) los delitos de Homicidio doloso cuádruplemente calificado por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de mas de dos personas y por codicia; en calidad de coautores. Se solicita la pena de prisión perpetua.

A continuación el testimonio de Sthela: