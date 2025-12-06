Finde largo en marcha: la provincia refuerza los controles en rutas y autopistas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reforzará durante este fin de semana largo los controles en los principales corredores de Santa Fe. El incremento previsto en la circulación motivó la coordinación de operativos con la Guardia Provincial de Seguridad Vial, que se desplegará desde el viernes y hasta el lunes para detectar conductas de riesgo y reducir la posibilidad de siniestros.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló que “cada fin de semana largo reforzamos los controles en rutas y accesos de la provincia para garantizar la seguridad de quienes transitan”. Añadió que la política preventiva “ha demostrado resultados positivos, con un descenso en la mortalidad de más del 16 % de 2023 a 2024, tendencia que continúa este año”.

En la misma línea, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, afirmó que “la Guardia Provincial tiene instrucciones precisas de monitorear el tránsito para que todos viajen tranquilos y seguros”, y remarcó que también se sancionará a los conductores que incumplan las normas.

Política de prevención

La APSV presentó recientemente los datos consolidados de 2024, que confirman la baja de la mortalidad vial en la provincia. Las víctimas fatales descendieron de 439 en 2023 a 367 en 2024, lo que representa una reducción del 16,4 %. Entre los motociclistas, la disminución fue del 37 %, mientras que entre los automovilistas alcanzó el 22,8 %.

En cuanto a 2025, el Observatorio Vial informó que al 30 de noviembre se registraron 277 fallecidos en siniestros viales, frente a 321 en el mismo período del año anterior (dato preliminar 2024). Esta variación supone una baja interanual del 13,7 %, lo que consolida la tendencia descendente observada en los últimos años.

Consejos para viajar seguros

La APSV recomienda revisar el estado mecánico del vehículo antes de emprender cualquier viaje y planificar el recorrido según la cantidad de pasajeros y los cinturones disponibles. También aconseja programar paradas para descansar y tener en cuenta medidas para conducir con altas temperaturas: ventilar el habitáculo, usar ropa liviana y calzado cerrado.

Es obligatorio que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad. Los niños de hasta 10 años o 1,50 metros deben viajar en los asientos traseros y en los Sistemas de Retención Infantil adecuados.

Para circular en la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) se exige: DNI del conductor; licencia física con domicilio coincidente con el del documento; póliza de seguro vigente; Tarjeta Verde física o digital; RTO (excepto en Entre Ríos); y, en vehículos con GNC, la autorización correspondiente. También es obligatorio llevar matafuego vigente y balizas triangulares.

Controles de velocidad

La Provincia sostiene una política de radarización en puntos estratégicos para fiscalizar una de las conductas más riesgosas: el exceso de velocidad. La fiscalización electrónica permite detectar maniobras temerarias y contribuye a disminuir la siniestralidad.

En el marco de la transparencia informativa, los usuarios pueden consultar los radares habilitados en Santa Fe en el siguiente enlace oficial: https://surl.li/ficsca.