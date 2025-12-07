La Iglesia Alemana de Roldán inaugura su Biblioteca y presenta nuevas iniciativas comunitarias

La Iglesia Alemana de Roldán anunció una actividad abierta a toda la comunidad que se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 19 horas, en su sede ubicada en San Martín 1030. El encuentro estará marcado por la inauguración oficial de la Biblioteca del Salón de los Inmigrantes, un espacio cultural que busca promover la lectura, la preservación de la memoria local y el intercambio entre generaciones.

Además, durante la jornada se realizará la presentación del Roperito Solidario, un proyecto comunitario destinado a acompañar a familias que necesitan ropa y abrigo, consolidando así un nuevo gesto de solidaridad dentro de la institución.

Como complemento festivo, los asistentes podrán recorrer una mini feria navideña y de tortas caseras, donde se ofrecerán productos elaborados por miembros de la comunidad, ideales para compartir en esta época del año.

Desde la organización destacaron que, una vez finalizada la inauguración, se ofrecerá un brindis para todos los presentes, con el objetivo de celebrar juntos el cierre del año y el inicio de nuevas propuestas comunitarias.

La institución extendió una invitación abierta a todos los roldanenses a sumarse y ser parte de este encuentro que combina cultura, solidaridad y espíritu navideño.