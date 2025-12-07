Lo cerró con candado: el joven arquero roldanense que gritó campeón en Newell’s y se anima a soñar a lo grande

A dos años de haber superado la prueba y de sumarse a las divisiones inferiores de Newell’s, el arquero roldanense Ciro Antuña pareciera mostrar seguridad tanto fuera de la cancha como debajo de los tres palos. A la hora de enviar por WhatsApp fotos de su estadía en el club, elige una individual y otra colectiva, la que muestra los festejos de la categoría 2010 que cerró el 2025 gritando campeón. En diálogo con El Roldanense, el joven deportista surgido del club San Lorenzo habló del crecimiento que tuvo en este tiempo y de su felicidad por el logro alcanzado.

“Siempre digo que los dos años fueron muy buenos. El primero fue en el que me adapté tanto a mis compañeros como al juego, y en el segundo ya me pude soltar mucho más”, contó Ciro al comienzo de la charla. “Tengo mucha confianza con los profes y los compañeros, que me hicieron adaptar de forma muy rápida al club. Si tengo que hacer un análisis de este 2025, diría que fue muy bueno. Me sentí cómodo siempre a la hora de jugar, sumé mucha confianza en el equipo y a nivel personal”, expresó, luego de haber terminado el año de entrenamientos.

El último partido del torneo fue ante Provincial y, con el triunfo, se desataron las celebraciones. “Estoy muy contento por el campeonato, era un objetivo que teníamos junto a todo el grupo y lo pudimos conseguir”, describió. Las imágenes muestran a todo el grupo unido para la foto, y un video en el que tiran por los aires al entrenador. “A nivel individual la campaña fue muy buena, ya que pude atajar varios partidos de titular. En lo grupal, pudimos lograr el título y, aunque pasamos algunos altibajos, nunca paramos hasta poder conseguirlo”, detalló.

A mitad de año, le tocó ser alcanzapelotas en el Coloso y aprovechó para pedirle una foto a Keylor Navas que luego posteó en redes. “Por suerte tuve la oportunidad de conocerlo. No cambié muchas palabras pero cuando le pedí la foto fue muy bueno conmigo para decirme que sí”, relató. Y destacó la actitud de Faustino Piotti, arquero de inferiores que se incorporó a Primera: “Siempre estuvo con nosotros. Como despedida de año vino a decirnos algunas palabras fundamentales sobre todo lo que él paso durante su carrera para llegar adonde está”.

Ciro conserva el mejor recuerdo de la etapa que vivió en el club San Lorenzo, el paso previo a llegar a NOB. “Siempre que voy siento que es mi casa. Me llevo muy bien con los chicos, hoy tengo muchos amigos gracias a eso y sigo hablando con ellos”, señaló. Y mientras persigue un anhelo gigante, se ilusiona con el futuro cercano. “Siempre traté de brindar seguridad tanto a mis defensores como al cuerpo técnico. Espero un 2026 mucho mejor individualmente, tengo ganas de atajar más partidos que este año. Y un sueño siempre es la selección”, aseguró.