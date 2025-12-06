Manejaba una moto pasado de copas: lo agarró alcoholemia con 2.01 de alcohol en sangre

En la madrugada de este sábado, la Guardia Urbana de Roldán llevó adelante un operativo de control en el marco de los procedimientos preventivos que se realizan de manera regular para reforzar la seguridad.

Durante el operativo se detectó una alcoholemia positiva de 2,01 g/l, más de cuatro veces el límite permitido (0,5 g/l en toda la provincia, excepto Rosario). Debido al resultado, se procedió a la remisión del vehículo.

La motocicleta involucrada fue trasladada al corralón municipal y se labraron las actas correspondientes.