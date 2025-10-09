Objetivo dengue: comenzaron las fumigaciones espaciales en distintos barrios de Roldán

La Municipalidad de Roldán, a través del plan de acción Objetivo Dengue, comenzó con las fumigaciones espaciales en distintos barrios de la ciudad.

Esta acción se suma a las tareas preventivas realizadas días atrás por el municipio, que incluyeron la fumigación de espacios verdes y la colocación de ovitrampas para el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, con el fin de detectar y controlar tempranamente su presencia en el territorio.

Desde el municipio recordaron que la medida más importante y efectiva para prevenir el dengue sigue siendo el descacharrado, es decir, eliminar o vaciar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito.

Estas acciones, sumadas a las fumigaciones, forman parte de una estrategia integral de prevención que se mantendrá activa durante toda la temporada de altas temperaturas.

Presentación de la estrategia 2025/2026

Con el objetivo de reforzar la prevención y el control del dengue de cara a la próxima temporada estival, la Municipalidad de Roldán presentará su Plan de Acción 2025/26 el martes 14 de octubre a las 19:30 horas, en la Sala Italia.

Bajo el lema “Objetivo Dengue Roldán”, se darán a conocer las estrategias integrales que el municipio implementará en el territorio, incluyendo acciones de fumigación, campañas de concientización, operativos de descacharrado y articulación con instituciones locales.