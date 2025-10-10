De la mano de la Sole, la roldanense Green Juegos equipó la plaza del club 9 de Julio en Arequito

De la mano de La Sole, el Club Atlético 9 de Julio de su Arequito natal, ya tiene un nuevo espacio de juegos infantiles especialmente diseñado y desarrollado junto a la empresa roldanense Green Juegos. Esta pujante firma también estuvo a cargo del proyecto que Lionel Messi y su familia diseñaron para uno de sus emprendimientos gastronómicos en Rosario.

La artista local, reconocida internacionalmente, ganadora de dos Latin Grammy, Gaviota de Plata en Viña del Mar, Gardel y Martin Fierro en Argentina, entre otros muchos premios, confió en Green Juegos para el diseño, fabricación e instalación de un espacio infantil en el club de sus amores. La inauguración se llevó a cabo dentro del marco de la celebración del aniversario del Parque Infantil “Ítala Leva de Moneta”, un espacio que desde hace medio siglo acompaña la infancia de tantas generaciones dentro de la institución rindiendo homenaje a las madres que fundaron los hogares de la colonia y pueblo de Arequito.

Y como no podía ser de otra forma, La Sole, una querida amiga y colaboradora del club, dijo presente en tan importante momento demostrando su afecto y cariño hacia la institución por la que siempre ha trabajado y colaborado.

«Han sido 50 años de historias, juegos y sonrisas y lo hacemos de la mejor manera: reinaugurando este querido lugar con un nuevo juego infantil, que seguirá siendo un punto de encuentro para que los chicos crezcan, sueñen y disfruten en familia», destacó La Sole.

En un acto inaugural cargado de emotividad, el presidente del club agradeció profundamente a todas las familias, socios, dirigentes y colaboradores por hacerlo posible, por seguir trabajando unidos por y para la institución destacando también el apoyo incondicional recibido de parte de Soledad Pastorutti, pieza fundamental para concretar este sueño.

El juego es un mangrullo “Magnum Gigante” de 200 m2. El diseño exclusivo de Green Juegos, haciéndole honor a los colores del club, propone una temática de paseo por el bosque, invitando a los niños a recorrer un espacio decorado con pinos, troncos, hongos gigantes y una serie de toboganes rectos largos y helicoidales tipo rulo.

El mangrullo también está diseñado especialmente para permitir el acceso en sillas de ruedas para que todos los niños puedan disfrutar de la experiencia y fortalecer los valores de la inclusión y la igualdad.

«Estamos realmente muy felices de haber sido parte de este proyecto y de que una gran estrella como La Sole nos haya confiado el trabajo de diseño y montaje de este juego mega gigante para el club de su corazón. Ha sido un hermoso desafío y una gran responsabilidad y nos enorgullece que hoy ya sea una realidad para el club y toda la comunidad de Arequito», señalaron Julio Leidi y Santiago Garguichevich, titulares de Green Juegos.

Sobre Green Juegos

Green Juegos es una empresa argentina con sede en Roldán, Santa Fe, especializada en la fabricación de juegos infantiles, gimnasios urbanos, atracciones acuáticas y equipamiento urbano tanto para espacios públicos como privados. Con amplia trayectoria en el mercado recreativo, ofrecen productos de alta calidad y con altos estándares de seguridad, diseñados para fomentar la diversión y el desarrollo en los niños.

La fabricación se hace en su planta de Roldán, que cuenta con tres naves sobre la AO12. La empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado por IRAM bajo la norma ISO 9001:2015 y normas internaciones IQNET, lo que reafirma su compromiso por la revisión continua de las competencias y mejoras a fin de garantizar la calidad de sus productos y servicios.

Siendo la empresa elegida por diferentes clubes y localidades de nuestro país, tras la experiencia de trabajar codo a codo con la familia Messi transformando el espacio infantil que hoy es una de las atracciones del emprendimiento gastronómico que el astro del futbol tiene frente al Monumento a la Bandera en Rosario, y luego de que La Sole también los eligiera, Green Juegos confirma su posición de líder en el segmento y continúa con su proceso de expansión dentro y fuera del país.

