Entradera en TDS3: ingresaron encapuchados a una casa, retuvieron a dos chicas y robaron dinero y celulares

Un grave hecho de inseguridad tuvo lugar este sábado por la noche, cerca de las 21:45, en una vivienda de Tierra de Sueños 3, Roldán, cuando delincuentes encapuchados ingresaron y retuvieron a dos hermanas de 15 y 20 años que se encontraban adentro, para luego robar dinero en efectivo y celulares.

Tras una alerta al 911 que indicaba que dos personas estaban cometiendo un robo dentro de la casa, con las víctimas retenidas en el interior, una patrulla de la policía llegó hasta el lugar.

Una vez allí, los agentes se entrevistaron con un vecino que había advertido la situación. De inmediato, los uniformados rodearon la propiedad, momento en el cual dos hombres saltaron el tapial trasero e iniciaron una fuga a pie. Pese al seguimiento controlado por varias calles, los sospechosos se internaron en una zona de malezas y lograron escapar.

Durante el rastrillaje, se hallaron dos teléfonos celulares y un par de guantes, que habrían sido arrojados por los delincuentes mientras huían.

Las víctimas relataron que los intrusos ingresaron con el rostro cubierto, las retuvieron contra su voluntad y sustrajeron dinero en efectivo y dos celulares.

La Fiscalía de Flagrancia ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), y todo lo actuado fue remitido a la Comisaría 6ª, bajo Acta Nº 4230/25.