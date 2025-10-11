Liga Cañadense: arqueros del CCUP fueron las vallas menos vencidas del Apertura

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) felicitó a los arqueros de las categorías Novena y Quinta División, quienes lograron el reconocimiento a la valla menos vencida del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Fútbol.

Valentino Paiva y Lorenzo Etchart, de la Novena, tuvieron sólo 9 goles recibidos en todo el torneo.

En tanto, en Quinta División Alexis Quinteros, Álvaro Pereyra y Tomás Maldonado, tuvieron sólo 15 goles recibidos en el campeonato.

“Un logro que refleja trabajo, compromiso y constancia, no solo de los arqueros sino también de sus entrenadores y de todo el grupo. Felicitaciones a cada uno de ellos por ser ejemplo de dedicación y orgullo para toda la familia CCUP”, destacaron desde la subcomisión de Fútbol del club.