Amor, ladridos y caparazones: el original casamiento que sorprendió a Roldán

Un casamiento diferente y cargado de emoción tuvo lugar este viernes al mediodía en Tierra de Sueños 3, en Roldán. Laura y Gustavo dieron el “sí” acompañados por sus familiares y por integrantes muy especiales de la familia: sus mascotas.

🐕La pareja decidió que los animales fueran parte de uno de los momentos más importantes de sus vidas y los convirtió en verdaderas “mascotas de honor” durante la celebración.

“Quería compartir este momento tan especial para nosotros: nuestro casamiento. Laura y Gustavo, junto a nuestros familiares y mascotas de honor”, expresó Laura al compartir las imágenes de la boda.

Entre las protagonistas estuvo Roma, la perrita de la pareja, que para la ocasión lució un llamativo tutú rosa. Su presencia tenía un significado muy especial para los recién casados.

“Nosotros no tenemos hijos en común. Tenemos una perrita que se llama Roma, la gordita que tiene el tutú rosa. Es nuestra hija y ella no podía faltar a nuestro casamiento, es nuestra vida”, contó Laura.

🐢“La tortuga (rayito) de mi sobrino se llevó la miradas de todos” explicó la recientemente casada.

A partir de ese vínculo nació la idea de hacer extensiva la invitación a los demás animales de la familia. “Decidimos que cada uno lleve su mascota”, explicó.