Coprol renueva sus bombas para lograr mayor presión y calidad de agua en Roldán

La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Roldán (COPROL) lleva adelante una obra destinada a fortalecer y mejorar el servicio de agua potable para los vecinos de la ciudad.

Los trabajos contemplan la renovación de las bombas existentes por equipos de mayor caudal, que alimentarán de manera directa al tanque principal de la cooperativa.

Desde COPROL señalaron que esta intervención permitirá mejorar la presión y la calidad del servicio, además de garantizar un mayor abastecimiento de agua potable en todo el casco urbano de Roldán.

“Seguimos invirtiendo para mejorar el servicio”, destacaron desde la institución, y remarcaron que la obra forma parte de una planificación orientada a acompañar el crecimiento de la ciudad y brindar una prestación cada vez más eficiente.

Con esta intervención, COPROL continúa desarrollando mejoras en su infraestructura y reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de toda la comunidad.