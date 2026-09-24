Empezaron tapizando, no descansaron ni un minuto y ahora fabrican: la nueva sangre industrial de Roldán
La tapicería Las Tardes participa por primera vez de la Expo Industrial de la ciudad. Desde su stand, los responsables de la marca local celebraron la visibilidad que el evento les brinda a su trabajo.
Samuel es el titular de tapicería Las Tardes, una marca roldanense que, por primera vez, tiene su stand en la Feria Industrial “Roldán Produce”.
Se trata de una firma familiar a la que sumó su pareja, quien se especializa en tareas administrativas. En su taller realizan diferentes tipos de tapizados y hace poco tiempo comenzaron a fabricar sillones y respaldos de somier, entre otras cosas, con producciones a medida.
“Está muy bueno este evento, hay mucha variedad, y nos gusta ser parte para que sea visible lo que hacemos”, contó a 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐥𝐝𝐚𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞.