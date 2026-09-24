Quiso robar un auto a punta de pistola en Roldán, fue detenido y ahora le dictaron 60 días de prisión

En una audiencia imputativa realizada este miércoles 23 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscalía acusó a un hombre oriundo de Roldán por un robo agravado ocurrido en la ciudad el pasado 19 de septiembre y la Justicia le dictó prisión preventiva por 60 días.

La fiscal Ana Mora Ramírez le atribuyó el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, y mediante el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en calidad de coautor.

El juez de primera instancia Rébola tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 60 días. Una vez cumplido ese período, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de septiembre, aproximadamente a las 22.30, en inmediaciones de las calles Independencia y Castelli. La víctima y un compañero de trabajo se encontraban revisando una cubierta de un automóvil Fiat Cronos gris cuando fueron abordados por tres hombres.

De acuerdo con la investigación, uno de los agresores comenzó a sustraerles sus pertenencias, mientras que M. B. y el tercer integrante del grupo les exhibían armas de fuego. Ante esa situación, la víctima entregó su teléfono celular y escapó corriendo del lugar.

Los acusados también habrían intentado poner en marcha el vehículo, aunque no lograron hacerlo. Finalmente, se apoderaron de dos teléfonos celulares, una billetera, aproximadamente 50 mil pesos en efectivo, una gorra y la llave de ignición del automóvil, para luego retirarse del lugar.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía. Cabe recordar que la imputación constituye una acusación provisoria y que la responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso judicial.