Su marido falleció en un accidente sobre autopista, quedó sola con su hija y busca ayuda para salir adelante

Pablo Truccolo falleció a fines de agosto pasado al ser atropellado por un camión cuando caminaba a la vera de la autopista Rosario-Córdoba a la altura del barrio Tierra de Sueños 3. Era vecino de Roldán, padre de una niña y esposo de Nanci, quien desde ese momento no sólo debe atravesar con entereza el peor dolor sino también buscar la manera de convertirse en sostén económico de la familia, rol que hasta el momento de su partida cumplí Pablo.

En diálogo con El Roldanense, Nanci, de 51 años, contó las dificultades que tiene para acceder a un empleo formal, pero eso no le impidió buscar alternativas que le permitan trabajar desde su casa y organizar sus horarios en función de las necesidades familiares.

En ese marco, surgió la iniciativa de realizar una colecta voluntaria y solidaria. La propuesta no establece un monto fijo: quienes deseen colaborar podrán hacerlo según sus posibilidades al alias nancicapote.mp (a nombre de Nanci Julia Capote).

Además, comenzó a desarrollar un pequeño emprendimiento a través de redes sociales. Con la colaboración de amigos, recibió algunas imágenes religiosas y remeras para iniciar la actividad y crearon una cuenta de Instagram destinada a la difusión y comercialización de esos productos: @divinaprovidencia.nyc

También buscan establecer vínculos con comercios y emprendedores de Roldán y Funes que puedan ofrecer productos en consignación, con el objetivo de venderlos a través de las redes sociales y generar una fuente de ingresos.

El recuerdo de Pablo

Pablo se dedicaba de manera independiente al mantenimiento integral y era reconocido por su pasión por la música. El año pasado llegó a la final de un concurso de canto realizado en Roldán, donde tuvo la posibilidad de interpretar el “Ave María” en el escenario de Rustico Bar.

Según recordó su esposa, Pablo le había dicho que no le importaba ganar, sino que quería cantar esa canción para María. Finalmente, cumplió ese deseo y sorprendió a quienes participaron de aquella instancia. También llegó a la final de un certamen organizado en Funes Art.

“Eso era lo que le gustaba: cantar”, recordó su esposa, quien destacó que la música ocupaba un lugar muy importante en la vida de Pablo.