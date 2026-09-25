Feria industrial: la original iniciativa de alumnos de la San José Obrero para que las empresas ahorren energía

La San José Obrero es una de las tres escuelas que participan del “Innovar para Producir”, el concurso de colegios secundarios que se realiza en la Feria Industrial “Roldán Produce”. Los estudiantes locales presentaron su iniciativa y compiten con dos institutos de Pérez.

Los chicos locales presentaron una iniciativa de economía circular, mediante la cual las empresas del Parque Industrial de la ciudad podrían ahorrar energía. Para hacerlo, se basan en la metodología Design Thinking, basada en conectar con los problemas reales de las empresas para resolver sus cuestiones con ideas innovadoras.

“Recorrimos las empresas de la ciudad para saber qué necesidades tenían, y una de las problemáticas fue el consumo de energía. La solución que planteamos es la colocación de un parque solar”, contaron a El Roldanense, y aseguraron que tienen expectativas de ganar el certamen.