La Ciudad

La locura fue total: postales de los festejos en Roldán tras el pase a 4tos en el Mundial

Minutos después de terminado el partido contra Egipto, las calles de la ciudad se llenaron de vecinos que festejaron con mucho color.

7 DE julio DE 2026

Minutos después del histórico triunfo de la Selección Argentina, una caravana copó la calle San Martín. Bocinazos, banderas al viento y muchos cánticos para celebrar el pase a cuartos de final del Mundial.

 

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También la esquina de las avenidas en Tierra de Sueños 2 se convirtió en foco de festejos con chicos y grandes reunidos y bocinazos de cada auto que pasaba por el lugar.

 

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