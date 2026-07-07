La locura fue total: postales de los festejos en Roldán tras el pase a 4tos en el Mundial
Minutos después de terminado el partido contra Egipto, las calles de la ciudad se llenaron de vecinos que festejaron con mucho color.
Minutos después del histórico triunfo de la Selección Argentina, una caravana copó la calle San Martín. Bocinazos, banderas al viento y muchos cánticos para celebrar el pase a cuartos de final del Mundial.
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También la esquina de las avenidas en Tierra de Sueños 2 se convirtió en foco de festejos con chicos y grandes reunidos y bocinazos de cada auto que pasaba por el lugar.
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