La Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a Asamblea General Ordinaria

Estimado/a Asociado/a

Hoy jueves 1° de octubre de 2026, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 28 de noviembre a las 13.30 hs en el Gran Hotel Provincial, ubicado en Av Peralta Ramos 2505 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, a los fines de dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos asociados para que firmen el acta junto al presidente y secretario.

2. Elección de miembros de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por vencimiento de los mandatos.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de agosto de 2026.

La documentación correspondiente al Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas estará a disposición de las personas asociadas en la sede social, calle San Juan 12 Bis, Barrio Parque San Andrés, Roldán, Santa Fe.