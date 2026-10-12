Tragedia en la autopista a la altura de Funes: un motociclista murió al chocar contra un camión cisterna

Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento choque contra un camión cisterna en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del barrio Los Morros de Funes.

El fatal episodio se registró alrededor de las 22, sobre la mano que conduce hacia Córdoba. La víctima, identificada como Fernando Andrés Chiodin, domiciliado en Oliveros, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se encontraron con una dramática escena: la motocicleta había quedado tendida sobre la calzada, mientras que su conductor se encontraba a varios metros, sobre la banquina.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió rápidamente al lugar, pero nada pudo hacer para salvarle la vida. Una médica constató el fallecimiento del motociclista.

La declaración del camionero sumó un dato clave a la investigación. El conductor del vehículo de gran porte, un Scania cisterna perteneciente a la empresa Axion, aseguró ante los efectivos que la motocicleta circulaba en contramano al momento de producirse la colisión.

Sin embargo, esa versión todavía deberá ser corroborada mediante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

El camionero involucrado tiene domicilio en Fray Luis Beltrán, mientras que la causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

La investigación buscará establecer qué ocurrió durante los instantes previos al impacto que terminó con la vida del motociclista.