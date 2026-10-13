Toboganes acuáticos, deportes y mucha diversión: el Club de Tierra de Sueños 2 abre la inscripción a la colonia de verano

El Club House Tierra de Sueños 2 se adelanta a las vacaciones y lanza la inscripción a su Colonia de Verano 2026/2027. Destinada a niños y niñas de 3 a 12 años, está pensada como un espacio donde los chicos puedan disfrutar de sus vacaciones realizando diferentes actividades deportivas, recreativas y artísticas, promoviendo el juego, el compañerismo, la actividad física y el disfrute del aire libre.

La temporada se desarrollará desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 19 de febrero de 2027, de 9 a 13 horas, con posibilidad de contar también con una opción de pre-hora para las familias que necesiten ingresar antes.

Durante las jornadas se realizan diferentes propuestas, entre ellas:

# Juegos y actividades recreativas.

# Talleres.

# Deportes.

# Escuela de tenis.

# Clases de natación.

# Acrobacia en telas.

# Actividades especiales y temáticas.

# Jornadas en el Complejo de Toboganes de Tierra de Sueños 3.

# Fiestas de la espuma.

# Campamentos.

# Fogón de los Deseos.

# Y distintas actividades que se van incorporando durante la temporada.

Un aspecto importante de la propuesta son las jornadas especiales de los viernes, en las que los chicos disfrutan de una jornada diferente a la rutina habitual. Estos días, la colonia se desarrolla en Tierra de Sueños 3, donde pueden disfrutar de nuestro Complejo de Toboganes, con juegos, agua y diferentes propuestas recreativas pensadas para pasar un día a pura diversión.

Además, las jornadas no se suspenden por lluvia, ya que contamos con diferentes espacios dentro del complejo que permiten continuar con las actividades. El predio también cuenta con numerosos sectores de sombra para el desarrollo de las propuestas durante los días de mayor temperatura.

Inscripción y modalidad

La inscripción se encuentra abierta desde el 14 de septiembre y se realiza personalmente en la administración de Club House Tierra de Sueños.

La propuesta actualmente disponible corresponde a la temporada completa, desde el 14 de diciembre hasta el 19 de febrero.

Los valores SUPER PROMOCIONALES de preventa son:

# No abonados al complejo: $550.000.

# Abonados al complejo: $480.000.

# Inscripción: $20.000, que no se descuenta posteriormente de la cuota.

# Descuento por hermanos: 10%.

La preventa de temporada completa se encuentra vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, Y SON CUPOS LIMITADOS EN PREVENTA.

Para consultas e información sobre la propuesta, las familias pueden comunicarse al 341 390-8726.

El objetivo de la colonia es ofrecer como todos los años a las familias de Roldán y la zona una alternativa para que los chicos puedan disfrutar del verano en un entorno cuidado, seguro, con una propuesta amplia de actividades y experiencias que les permitan compartir, divertirse y mantenerse activos durante las vacaciones, ya los años abalan la experiencia y lo más importante es el grupo docente con el que contamos son los mismos docentes que llevan adelante el complejo con actividades deportivas y recreativas durante el invierno. El staff se caracteriza por ser de excelencia y continuar siempre con trabajo y crecimiento proactivo.