Choque en autopista: un roldanense quedó imputado por lesiones graves en accidente de tránsito

Un automóvil Peugeot 308 y dos motocicletas Yamaha protagonizaron un siniestro vial este lunes alrededor de las 18.30, en el kilómetro 292 de la autopista Rosario – Córdoba. Tres personas fueron trasladadas a centros de salud, algunas de ellas con heridas de consideración. El conductor del automóvil, un hombre de 48 años oriundo de Roldán, quedó imputado por lesiones graves en accidente de tránsito.

Según la información del operativo, entre los heridos se encuentran Ariel D., de 50 años, quien sufrió una fractura de cadera y fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), y Diana Evelyn M., de 33, trasladada al Sanatorio Parque con un traumatismo en una pierna, una fractura expuesta y aparente pérdida del conocimiento.

También fue asistido Damián Patricio M., de 40 años, por un traumatismo en la rodilla derecha. En cambio, Mariano T., de 48, quien conducía el Peugeot 308 blanco, no sufrió lesiones ni necesitó atención médica.

En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil y unidades sanitarias del SIES. Las actuaciones continúan con la intervención de los gabinetes correspondientes y el traslado de las actuaciones a la comisaría de jurisdicción. La mecánica del siniestro aún no fue informada.