Accidente fatal en la autopista: una mujer falleció tras la colisión de una camioneta y un camión

Una mujer falleció este miércoles tras el impacto del utilitario en el que viajaba con un camión. El trágico accidente ocurrió en la autopista, a la altura de la estación de servicio Puma de Roldán.

En el vehículo de menor porque viajaban tres personas. Dos de ellas se encontraban fuera del rodado cuando llegaron los servicios de emergencia, mientras que la restante ya se hallaba sin signos vitales dentro del rodado.

La conductora de la camioneta, de 40 años, también resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica. El conductor del camión, de 53 años, no presentaba lesiones físicas evidentes al momento de ser asistido.

En el operativo participaron efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones de las áreas de Accidentología y Planimetría, y Bomberos Zapadores. También se solicitó la colaboración del Corredor Vial para ordenar el tránsito.

La Fiscalía de turno de la Unidad Fiscal de Homicidios Culposos de Rosario dispuso preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.