Empezó con sólo 13 años vendiendo maquillaje en ferias y ahora abre su segundo local en Roldán

Hay ideas que se transforman en proyectos concretos, y esos proyectos en una historia digna de inspiración. Es el caso de Manaylen, un negocio de venta de bijou, maquillajes, productos de cuidado de la piel, entre otros, que nació cuando su dueña, Naila, tenía 13 años y decidió invertir sus primeros ahorros.

Con ese dinero compró maquillajes y se puso un stand en las ferias de Roldán y Carcarañá, de donde es oriunda la familia. Cada fin de semana que pasaba, la propuesta tenía más aceptación y el entusiasmo iba creciendo no sólo de parte de Naila sino de toda su familia. Hasta que el stand de feria se transformó en un negocio concreto que ya tiene su local en Carcarañá y que ahora sumo uno nuevo en Roldán.

Manaylen corta las cintas este sábado en Urquiza 340, local 2 a las 15.30hs. “Naila quería invertir sus ahorros. En 2024, cuando tenía apenas 13 años, comenzó por su cuenta vendiendo maquillaje. Al ver que la propuesta tenía buena respuesta, nos sumamos todos en la familia y el emprendimiento empezó a crecer”, contó a El Roldanense su mamá Juliana.

Las ferias de Carcarañá, Funes y Roldán fueron parte importante de ese recorrido. Con el tiempo, sumaron más productos y aumentó el stock. La hermana mayor también aportó sus ahorros, y lo que había comenzado como un proyecto individual se convirtió en una iniciativa familiar.

Tras abrir un local en Carcarañá, donde vive la familia, decidieron apostar también por Roldán, motivados por la buena respuesta que recibían en las ferias de la zona.