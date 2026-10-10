Brouwer impulsa la incorporación de un mamógrafo de última generación para el SAMCO de Funes

La diputada provincial Beatriz Brouwer presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de Santa Fe que provea al Hospital SAMCO “Eva Perón” de Funes de un mamógrafo digital directo de alta definición, con tomosíntesis y lectura informatizada. El objetivo es garantizar el acceso gratuito a los estudios mamográficos y facilitar la detección temprana del cáncer de mama.

“La prevención no puede depender de la posibilidad de trasladarse a otra ciudad. Necesitamos acercar los servicios de salud a las personas y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a los controles que necesitan”, sostuvo Brouwer.

Actualmente, las pacientes de Funes deben trasladarse a otras localidades para realizarse estos estudios, una situación que puede generar demoras, gastos adicionales y dificultades de acceso, especialmente para mujeres con menos recursos, personas mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa busca fortalecer la salud pública, reducir las barreras de acceso y promover la igualdad de oportunidades en materia de prevención. El equipo solicitado permitiría mejorar la capacidad de diagnóstico, agilizar la evaluación de resultados y facilitar la derivación de los casos que requieran atención especializada.

“Detectar a tiempo puede salvar vidas. Contar con un mamógrafo en el SAMCO de Funes sería un avance concreto para la salud de nuestra comunidad. La prevención debe estar al alcance de todos, sin que la distancia o la situación económica sean un impedimento”, remarcó la legisladora.

Brouwer destacó que el crecimiento demográfico de Funes exige una respuesta sanitaria acorde con las necesidades de su población. En ese sentido, consideró que incorporar esta tecnología al hospital local contribuiría a mejorar la cobertura sanitaria, fortalecer la prevención y garantizar un acceso más equitativo a la atención de la salud.