Federico Pucciariello, el titular de la firma Rosario Bio Energy, instalada en el Parque Industrial de Roldán, era uno de los nombres que circulaba fuerte en el PJ santafesino para ser el candidato a gobernador de una lista unificada. Sin embargo, y pese a coquetear con la posibilidad en un principio, el empresario descartó de lleno esa chance.

Lo hizo en el podcast La Fábrica, donde le consultaron al respecto y respondió: “Ha sido un honor para mí, un orgullo que piensen en mi nombre para guiar nuestra querida provincia, porque obviamente, la amo a Santa Fe y Rosario. Pero hoy NO está absolutamente en mis planes la candidatura”.

Asimismo, tiró algunas flores a la actual administración de Maximiliano Pullaro: “Creo que el gobierno actual está haciendo un buen gobierno igual. Hay cosas que se pueden mejorar, pero yo tengo una excelente relación con Maxi, donde uno puede interactuar”.

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