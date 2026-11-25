En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Roldán, a través del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia, llevará adelante una jornada de concientización y visibilización en la Plaza San Martín.

La actividad se desarrollará este miércoles 25 de noviembre, de 10 a 12 horas, y estará destinada a toda la comunidad, con el objetivo de promover la reflexión colectiva sobre la problemática y fortalecer el compromiso social para erradicar la violencia de género.

Desde hace cinco años, el Área municipal acompaña a mujeres y disidencias víctimas de violencia de género mediante un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda asesoramiento, contención y acompañamiento ante las distintas situaciones que se presentan.

Además, desde 2022 lleva adelante el Taller de Arte Terapia “Tejiéndonos”, destinado a mujeres, mientras que en noviembre de 2025 incorporó un Dispositivo de Masculinidades, un espacio gratuito y confidencial destinado a varones.

Desde el Área sostienen que, para alcanzar una sociedad libre de violencia, resulta fundamental generar un cambio social mediante políticas públicas que promuevan la reflexión y la modificación de patrones culturales arraigados en el patriarcado.

Dónde acudir ante una situación de violencia de género

La oficina de atención funciona en el Centro de Gestión Municipal (CGM), ubicado en Entre Ríos 1041, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 horas. Las consultas pueden realizarse al 341-5461045.

Asimismo, el Área cuenta con una línea telefónica de guardia disponible las 24 horas para atender situaciones de urgencia: 341-2133023.

En el marco de esta nueva conmemoración del 25N, desde el Municipio remarcaron la importancia de solicitar ayuda y recordaron a quienes atraviesan situaciones de violencia que no están solas y que cuentan con un espacio de acompañamiento profesional.