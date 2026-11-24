Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo presentaron este martes un proyecto para solicitar al Municipio la restauración y puesta en funcionamiento de la Fuente de la Natividad, ubicada en la Plaza 25 de Mayo, que actualmente presenta un importante estado de deterioro y abandono.

La fuente, incorporada durante la remodelación de la plaza en 2016, forma parte del Museo de Arte Contemporáneo a Cielo Abierto Roldán (MACCA) y constituye uno de los elementos distintivos del espacio público.

Los ediles solicitaron una intervención integral que contemple la restauración de las esculturas y elementos ornamentales, la reparación de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, y las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias para recuperar su funcionamiento y preservar el patrimonio cultural de la ciudad.

Desde Somos Roldán remarcaron la importancia de cuidar los espacios públicos y recuperar aquellos elementos que forman parte de la identidad y la historia de los roldanenses.