El Tribunal integrado por el juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo condenó este martes a Matías R. a la pena de 10 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente uitrajante agravado por haberse cometido contra una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, en calidad de autor.

La Fiscal Cecilia Cardinali lo acusó de haber abusado sexualmente de una menor de 6 años de edad (al momento del hecho), en reiteradas ocasiones no pudiendo precisar la fecha exacta, todos ellos ocurridos en el domicilio en el cual convivían de la ciudad de Roldan.

Los demás datos sobre modo y mecánica de los hechos fueron preservados para salvaguardar la integridad de la víctima.