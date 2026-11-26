Bajo la consigna “Hay cosas que vale la pena volver a hacer”, la Asociación Civil Trazando Puentes puso en marcha Una Navidad Entre Todos 2026, una iniciativa que recupera una experiencia solidaria organizada por primera vez en 2019, cuando sus integrantes formaban parte de Red Solidaria Roldán.

La propuesta vuelve a los comienzos con un objetivo concreto: recuperar el valor de la solidaridad, la participación y la organización colectiva, especialmente en un contexto en el que muchas familias atraviesan dificultades económicas.

¿En qué consiste la campaña?

La iniciativa convoca a grupos de amigos, familias, vecinos, compañeros de trabajo, clubes, instituciones y empresas a organizarse para acompañar a una familia de Roldán durante esta Navidad.

Cada grupo recibe la asignación de una familia y prepara una caja navideña que contiene productos para la mesa dulce, como pan dulce, budín, turrón, garrapiñadas, confites y jugos, junto con regalos nuevos para los chicos. Los regalos deben tener un valor de entre $10.000 y $15.000 por cada niño o niña.

Para que cada regalo sea elegido especialmente, los grupos reciben información sobre las edades e intereses de los chicos, preservando la identidad y los datos personales de las familias.

Las cajas también pueden incluir cartas, dibujos realizados por los chicos de los grupos donantes y decoraciones navideñas.

El 19 de diciembre se realizará la recepción de las cajas, que serán controladas y posteriormente distribuidas por Trazando Puentes, junto con las organizaciones que acompañan el trabajo territorial.

Una convocatoria abierta a toda la ciudad

La campaña también invita a las empresas, industrias y comercios de Roldán a participar, ya sea formando grupos entre sus trabajadores o colaborando con descuentos que permitan facilitar la preparación de las cajas.

Desde Trazando Puentes destacan que la iniciativa busca ir mucho más allá de la entrega de alimentos y regalos.

“No se trata solamente de entregar una caja. Se trata de involucrarnos, de pensar en el otro y de recuperar el valor de hacer las cosas entre todos”.

¿Cómo participar?

Quienes quieran sumarse con su grupo, colaborar desde una institución o acompañar la campaña desde un comercio pueden comunicarse directamente con Trazando Puentes.

WhatsApp: 341 356 9549

Instagram: @trazando.puentes